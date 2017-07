Peugeot sugli scudi dopo i risultati semestrali

Peugeot

General Motors

(Teleborsa) -pernel primo semestre fanno accelerare il titolo alnel listino di Parigi (in moderata espansione allo 0,8%).Glisono cresciuti del 4,1% adi euro rispetto agli 1,21 miliardi dello stesso periodo del 2016, mentre ihanno segnato un +5%, passando in un anno da 27,78 a. Questo è avvenuto grazie ad uno deipiù alto in Europa (6,6%), nonostante il calo delle vendite nei mercati europei ed asiatici.Il, che a marzo ha annunciato l' acquisto di Opel e Vauxhall (entrambe di), si attende per il 2018 ricavi ancora in crescita rispetto al 2015 (+10%), a fronte di un margine medio più contenuto (4,5% nel periodo 2016-2018).

Il quadro tecnico di Peugeot segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 18,59 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 19,29. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 18,19.







