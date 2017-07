Banca Generali, Gian Maria Mossa: "miglior semestre in termini di redditività e solidità"

Banca Generali

(Teleborsa) - Il primo semestre dell’anno diha registrato unrispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il risultato beneficia di una(+34%) in conseguenza alla significativa crescita dimensionale (a 52,1 miliardi3,8 miliardi).Positivo anche il, aumentato del 7% a 31,6 milioni, mentre ilsi è attestato a270,2 milioni (+33,8%) grazie al contribuito complessivo di tutte le voci di ricav.oIl totale dell’del gruppo Banca Generali al 30 giugno 2017 risulta in crescita del 16,5% su base annuale a 8.874 milioni (+6% da inizio anno). Il patrimonio netto consolidato migliora ulteriormente a 626 milioni (+13% rispetto al semestre 2016).Gliconsolidano la posizione d’eccellenza: il CET1 ratio su base transitional si attesta al 17% (+30 bps da inizio anno) mentre il Total Capital ratio su base transitional al 18,7% (+30 bps da inizio anno). L’eccedenza di capitale su base transitional rispetto ai requisiti regolamentari si è attestato a 274 milioni (+6%)."Ilcon forti passi avanti nel conto economico, in termini di redditività, solidità ed efficienza operativa - ha commentato l’- . La qualità delle nostre soluzioni gestite e dei nostri professionisti si confermano un mix di grande appeal per la clientela come dimostrano i numeri di raccolta".