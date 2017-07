Il Fisco concede più tempo per IRAP, IVA e contributi

(Teleborsa) - Ilufficializza il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) con le proroghe, cheDal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017 anche i lavoratori autonomi potranno effettuare i versamenti delle imposte con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.I versamenti interessati dalla nuova scadenza sono quelli derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione in materia di(IVA) di imprenditori e lavoratori autonomi.il termine per la presentazione della(modello 770) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP.