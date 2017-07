Nuova sconfitta per Trump. Il Senato boccia la revoca dell'Obamacare

(Teleborsa) - Il Senato americano ha respinto la proposta di legge che prevedeva l' abrogazione di gran parte dell'Obamacare Il testo è stato. Sette i Repubblicani che si sono uniti ai Democratici nel rifiutarsi di votare per l'abrogazione della leggeIeri, il Presidente degli Stati Uniti l'aveva quasi spuntata per un voto, per riaprire la discussione, ma l'esito non è stata una sorpresa visto che la riforma era invisa da tempo a diversi senatori repubblicani perché considerata troppo drastica.Secondo gli addetti ai lavori, se l'emendamento avesse incassato l'ok, oltre 30 milioni di americani avrebbero perso l'assicurazione medica in meno di 10 anni.