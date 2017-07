Nuovi target per STM dopo la semestrale

azienda italo-francese di semiconduttori

STMicroelectronics

(Teleborsa) - Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,82% rispetto alla seduta precedente, complici le prese di profitto dopo il balzo della viglia innescato dalla semestrale STM ha chiuso i primi sei mesi con una accelerazione dei ricavi e un ritorno in utile. Sulla scia dei risultati, gli analisti di Goldman Sachs hanno rivisto al rialzo il target price sul titolo a 14,1 euro e confermando il giudizio "neutral". Credit Suisse ha indicato come prezzo obiettivo 16,5 euro che si confronta con i 14,48 euro delle attuali quotazioni. Stessa raccomandazione a "neutral".Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 14,66 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 14,39. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 14,93.

