Telecom, per Assogestioni grande incertezza

Telecom Italia

(Teleborsa) - Il titoloresta sotto i riflettori del mercato nel giorno del CdA chiamato ad approvare i risultati trimestrali, cui seguirà domani, 28 Luglio, l'ultima conference con l' Ad uscente Flavio Cattaneo Proprio per via della vicenda del cambio manageriale, dal Consiglio di amministrazione odierno, potrebbero emergere novità sulla successione del Ceo dimissionario, con una buonuscita da 25 milioni di euro (-0,40%) eeuropeo (+1,43%).Intanto, ile il presidente del comitato di corporate governance Andrea Ghidoni hanno inviato una lettera al Consiglio di amministrazione della compagnia telefonica per manifestare ledel mercato circa "lain merito sia alla guida sia all', con particolare riferimento all'indeterminatezza del futuro regime delle deleghe esecutive".Secondo indiscrezioni di stampa, infatti, il CdA piuttosto procedere alle nomine e alla distribuzione delle deleghe potrebbe assegnarle al presidente Arnaud de Puyfontaine.