Bankitalia vede una ripresa più solida dell'Area Euro

(Teleborsa) - Bankitalia segnala una robusta accelerazione dell'attività nell'Area Euro. E' quanto emerge dall'indicatore €-coin, relativo a luglio, lievemente salito a 0,63 da 0,62 in giugno, indicando la prosecuzione della fase di solida espansione dell’attività."All’apporto positivo derivante dale dall’si è contrapposto l’impatto sfavorevole del rialzo dei rendimenti nelle lunghe scadenze e dell’apprezzamento dell’euro", spiegano da Via Nazionale.€- coin, sviluppato dalla Banca d'Italia, fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro ed esprime tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).