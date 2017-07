Bike-sharing, il colosso cinese Mobike sbarca in Italia con le biciclette arancioni

(Teleborsa) -Sì, ma senza bisogno di rastrelliere dove assicurare le due ruote una volta finito il viaggio. E adesso dove la lascio? Niente paura, sta per sbarcare in Italia Il bike sharing libero. prima tappa Firenze, poi sarà la volta di Milano. A portarlo è Mobike un colosso cinese dei servizi di biciclette condivise che stanno spopolando nel paesesta nel fatto che le biciclette non hanno bisogno di rastrelliere. Le smart bike sono distribuite per la città, possono essere lasciate in alcuni punti dedicati in alcune zone d'interesse, rintracciabili grazie a un chip con Gps: per sbloccare il lucchetto intelligente e poterle utilizzare è sufficiente scannerizzare il Qr code mediante l’applicazione su cellulare.Prendere una bici in affitto costerà. La flotta iniziale sarà composta da