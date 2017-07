Prelios, controfferta da cinese Cefc

Prelios

(Teleborsa) - Il titoloquotato a Piazza Affari sarà in pre-asta fino alle ore 12.30. Lo fa sapere Borsa Italiana, nella sezione dedicata ai comunicati urgenti, dopo averCefc, attraverso una controllante italiana, ha presentato una proposta per il 44,86% di Prelios detenuto da. E' statorispetto al prezzo offerto da Burlington che in settimana aveva sottoscritto un accordo per rilevare la partecipazione di controllo di Prelios.In caso di accettazione dell'offerta, Cefc lancerà un' OPA allo stesso prezzo.