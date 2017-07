Fincantieri-Stx in alto mare. Parigi non esclude altri partner

Fincantieri

(Teleborsa) - Sull'il governo italiano mantiene la linea dura. "Sulla dignità nazionale non molliamo. Non giudico Macron, ma non è campione d'apertura". Così il, commenta la decisione di Parigi di nazionalizzare, seppur temporaneamente, il cantieri navali di Stx giustificata dal governo francese come volontà di "difendere gli interessi strategici della Francia". Con tale decisione, lo stato d'oltralpe rastrellerà il 100 per cento del capitale, a fronte dell'attuale quota del 33%.Peccato che con l’operazione trae Stx, sarebbe nata un’nel campo della cantieristica tutta, frutto delle sinergie industriali messe in campo dai due paesi (Francia e Italia).L'nel braccio di ferro con la Francia e, domani, 1° agosto,con il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire, i ministri Pier Carlo Padoan e Carlo Calenda ribadiranno quanto già detto fino ad oggi:, che durante un'intervista al Journal du Dimanche ha spiegato che "se non ci sarà accordo" con l'Italia "".