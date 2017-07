Le imprese italiane sono le più tartassate in UE

(Teleborsa) - Nell'Unione europea, 135,6 miliardi, anche se va ricordato cheMaquando si misura l'incidenza percentuale delle tasse pagate dalle aziende sul gettito fiscale totale.Se da noi la percentuale è del 14,9 - spiega la CGIA di Mestre - in Irlanda è del 14,8, in Belgio del 12,9, nei Paesi Bassi del 12,7, in Spagna dell'11,8, in Germania e in Austria dell'11,6. La media dell'Unione europea è pari all'11,5 per cento."Sebbene alle nostre imprese sia richiesto lo sforzo fiscale più oneroso d'Europa - segnala il- la qualità dei servizi ricevuti dallo Stato è spaventosamente inadeguata. Ricordo, ad esempio, che il debito commerciale della nostra Pubblica amministrazione nei confronti dei propri fornitori è di 64 miliardi di euro, di cui 34 riconducibili ai ritardi nei pagamenti"."Il, invece, è di 31 miliardi - aggiunge Zabeo - e il deficit infrastrutturale, sia materiale che immateriale, grava sul sistema produttivo per almeno 40 miliardi di euro".