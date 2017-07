Pubblicato bando Alitalia, vendita intera o due società separate

(Teleborsa) - Vendita in blocco o cessione separata della parte volo e della parte handling. Sono queste le due opzioni per coloro che sono interessati a presentare un’offerta vincolante per Alitalia . In caso di parità di condizioni, si prevede che siano considerate preferibili le offerte sul lotto unico. Lo prevede il nuovo bando che fissa alLe due possibili soluzioni individuate, sono l'esito dell'esame condotto daisulle offerte non vincolanti arrivate entro il termine del 21 luglio Il bando, che ha ottenuto il via libera del, viene pubblicato oggi, 1° agosto, sui principali quotidiani nazionali e internazionali (oltre che sul sito di Alitalia), e indica