Carlo De Masi soddisfatto per approvazione del Ddl Concorrenza

(Teleborsa) - Soddisfazione da parte di Adiconsum per l'approvazione del Ddl concorrenza che dopo due anni e mezzo di discussioni e vari stop and go, è diventato legge.



Per quanto riguarda i temi che interessano i consumatori:"Bene. Nel merito rinnoviamo la richiesta al ministrodi aprire un tavolo tecnico urgente con il(CNCU) – prosegue De Masi - per risolvere in maniera definitiva il telemarketing selvaggio.Sul tema dell'energia – aggiunge– c'è invece ancora molto lavoro da fare.. I presupposti su cui costruire questo mercato devono venire da un confronto aperto e democratico tra Authority, imprese, sindacati e Associazioni Consumatori, che auspichiamo si possa realizzare a breve.Alcune sofferte novità sono state finalmente realizzate. Non è tutto quello che avremmo voluto – conclude il presidente nazionale di Adiconsum, Carlo De Masi – poiché molti aspetti vanno approfonditi e necessitano interventi delle Authority e di diverse istituzioni. Resta il fatto che in un Paese condannato all'immobilismo, anche un timido passo in avanti, su temi così rilevanti per milioni di famiglie e piccole e medie imprese, rappresenta un segnale positivo".