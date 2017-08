Decreto concorrenza, ok fiducia Senato. Calenda: "Segnale di serietà per il Paese"

(Teleborsa) - Via libera dell'Aula del Senato alla fiducia sul Ddl concorrenza seppur con una maggioranza in affanno. I voti favorevoli sono stati 146, i contrari 113. Il provvedimento, in quarta lettura,"E' stata approvata oggi per la prima volta in Italia la Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Dopo un iter travagliato di quasi tre anni è un". Ad affermarlo è il"La legge - ha detto il titolare del dicastero - introducecon l'obiettivo di stimolare la crescita e la produttività e consentire ai consumatori di avere accesso a beni e servizi a minor costo".Il Mise - ha aggiunto il ministro - "è fin d'ora al lavoro per definire nei tempi più brevi possibili tutti i decreti attuativi necessari per la piena efficacia della legge". Nel futuro occorrerà comunque "eventualmente mediante decreti legge elaborati", ha concluso Calenda.