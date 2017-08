Pressione su Rio tinto dopo i risultati del semestre

Rio Tinto

(Teleborsa) -con un ribasso dell'2,03% peggiore rispetto al comparto minerario europeo (in calo dell'1,15%).Il gigante anglo-australiano raddoppia glinel primo semestre realizzando un risultato netto di 3,3 miliardi di dollari, in crescita del 93%, mentre isono cresciuti quasi del 20% a 19,3 miliardi. Inoltre è stato annunciato unper un miliardo di dollari ed un aumento deia 1,15 dollari per azione dai 45 centesimi del 2016.

L'esame di breve periodo del titolo classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3.455 centesimi di sterlina (GBX) e primo supporto individuato a 3.416,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3.493,5.







Le indicazioni non costituiscono invito al trading.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)