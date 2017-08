Rai, Orfeo: risorse da canone in calo, verso perdita nel 2018

(Teleborsa) -nell'ordine di 100 milioni di euro. A lanciare l'allarme è il, durante la sua prima audizione davanti ai parlamentari della Commissione di Vigilanza.I ricavi da canone ", mentre nel 2018 la diminuzione dovrebbe attestarsi a circa 170 milioni". Questo calo, accompagnato da "un, porta la gestione operativa in forte tensione con una previsione per il 2017 di sostanziale pareggio" e con "un 2018 - immaginato con canone a 90 euro - ina seguito della presenza dei costi dei grandi eventi sportivi".Orfeo ha fatto sapere inoltre che" e punta a "approvare il testo da portare all'attenzione della Vigilanza per il relativo parere tra fine settembre e inizio ottobre, in modo da terminare l'iter entro fine anno. Sarebbe un, l'approvazione del contratto di servizio prima della sua entrata in vigore".