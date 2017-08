Clima attendista a Wall Street. Countdown per il Job Report

Tesla

(Teleborsa) -, con gli investitori che prendono profitto,, grazie ai buoni risultati di Apple . Il sentiment degli addetti ai lavori è condizionato anche dall', che saranno diffusi domani, 4 agosto e letti in chiave Fed.Sul fronte macro, le richieste settimanali di disoccupazione si sono attestate a 240 mila unità , leggermente inferiori alle 243 mila previste e alle 245 mila della scorsa settimana (riviste al rialzo da 244 mila). L'i, è cresciuto a un passo più lento delle previsioni , mentre glisono aumentati come previsto , in giugno.Intanto: attenzione in particolare ache nel premarket volava di oltre 6 punti percentuali dopo aver presentatoTra gli indici USA, ilsi attesta sui valori della vigilia a 22.018,1 punti, mentre, al contrario, si muove al ribasso lo, che perde lo 0,24%, scambiando a 2.471,53 punti. Poco sotto la parità il(-0,46%), come l'S&P 100 (-0,2%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,03%),(-0,71%) e(-0,46%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,80%),(+0,74%),(+0,58%) e(+0,53%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,42%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,17%. Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,09%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,68%.Tra i(+6,60%),(+3,86%),(+3,22%) e(+2,43%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,11%.