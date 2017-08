Per Mediobanca record storico di ricavi

Mediobanca

(Teleborsa) -. Il risultato supera lee consente la distribuzione di un dividendo per azione in crescita a 0,37 euro (+37% rispetto al precedente esercizio), con un pay-out salito dal 38% al 43%.i "i più alti di sempre pur in una congiuntura di mercato caratterizzata dalla marcata riduzione degli spread di credito e tassi a breve stabilmente negativi" si legge nella nota di, da 736 a 855 milioni cui concorrono la positiva dinamica dei ricavi e la continua riduzione del costo del rischio in tutte le linee di business.Nel corso dell’esercizio Il Gruppo Mediobanca ha migliorato la redditività delle divisioni e ha posto le basi per il loro sviluppo in linea con le indicazioni del Piano.Quanto aii, il totale attivo è in lieve crescita rispetto a giugno 2016 (70,4 miliardi contro 69,8 miliardi) e mostra il seguente andamento:- lea favore di maggiori impieghi netti di tesoreria (in aumento da 5,5 a 7,3 miliardi), tra cui 2,1 miliardi depositati presso BCE;- le masse gestite nelt, inclusa la raccolta retail, aumentano da 42,2 a 59,9 miliardi; gli attivi gestiti/amministrati(22,9 miliardi) e la componente(7,1 miliardi).A condizioni di mercato favorevoli, il Gruppo prevede la riduzione della partecipazione detenuta nel capitale di Generali "al 10% nell'orizzonte di piano", quindi entro il 2019. Lo ha indicato piazzetta Cuccia nel comunicato sui risultati dell'esercizio 2016-2017. La quota è attualmente al 13%.