TIM, presa direzione Vivendi per più sinergie tra due gruppi

(Teleborsa) -risponde alle richieste della Consob sulla, in merito alla dichiarazione di "direzione e coordinamento" sul gruppo italiano comunicata con il CdA del 27 luglio."La presa d'atto dell'inizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte disulla società è avvenuta, a seguito delle dichiarazioni rese in Consiglio di Amministrazione dal Presidente esecutivo anche nella sua qualità di Amministratore Delegato del gruppo Vivendi, a fronte di due specifiche circostanze". Queste sono - spiega TIM - "da un lato, il progetto dicon l'ingresso in TIM di un dirigente apicale proveniente dal gruppo Vivendi, con l'obiettivo, tra l'altro, di realizzare, nel contesto dell'attuale piano strategico, un maggior coordinamento tra le attività industriali e commerciali delle diverse società; dall'altro, il, quale elemento egualmente indicativo della volontà di avviare, sempre nel contesto dell'attuale piano strategico, una forma di coordinamento fra i due gruppi societari nel settore multimedia".Il Consiglio di Amministrazione del 27 luglio, nel prendere atto dell'inizio dell'attività di direzione e coordinamento, non ha trattato il profilo della sussistenza o meno di controllo ex articolo 2359 codice civile di Vivendi su TIM.. TIM risponde alla Consob sulla fine del rapporto di lavoro con l'ex amministratore delegato, Flavio Cattaneo "In merito alle motivazioni che hanno portato alla risoluzione consensuale e transattiva dei rapporti tra TIM ed il suo precedente amministratore delegato, Flavio Cattaneo, fermo restando che, come più volte specificato, si è trattato di una risoluzione consensuale, la società precisa che i relativi presupposti sono maturati nell'ambito di un dialogo circa la possibile evoluzione dell'della stessa - a riporto dell'amministratore delegato -, dialogo che ha evidenziato posizioni non convergenti, e tenuto conto dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'amministratore delegato degli obiettivi programmati". In relazione all'ammontare riconosciuto a Cattaneo nell'ambito del suddetto accordo transattivo, quale già oggetto di comunicazione, TIM precisa che, "nella fisiologica dinamica negoziale e transattiva dell'accordo, a fronte di una riduzione dell'importo dovuto e del mancato riconoscimento di alcuna severance, è stata convenuta l'erogazione della somma concordata per cassa e senza dilazioni temporali o meccanismi di correzione ex post".