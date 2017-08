La Germania rimane sulla strada della crescita

(Teleborsa) -

La Germania è sulla strada della crescita economica.



Nel secondo trimestre del 2017, l'economia tedesca salirà dello 0,8%. E' quanto riporta l'IFO Institute (Istituto di Ricerca Economica con sede a Monaco che analizza la politica economica).

"Ciò è in parte dovuto all'aumento costante degli ultimi mesi dell'Indice IFO che si è intrecciato con gli sviluppi molto forti di altri indicatori economici come nuovi ordini e fatturato", spiega Timo Wollmershaeuser, Capo della previsione economica dell'Istituto.





Molti indicatori mostrano un secondo trimestre davvero forte. L'economia tedesca sta ottenendo un sacco di ordini dall'area dell'euro in questo momento. Il numero di posti di lavoro in Germania sta crescendo costantemente, facendo aumentare i consumi. I prezzi del petrolio e il tasso di cambio dell'euro sono ancora relativamente bassi", conclude Wollmershaeuser.