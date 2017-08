Scuola, dopo il via libera a 58 mila nuove assunzioni è già polemica

(Teleborsa) - Le immissioni in ruolo volgono ormai al termine , sebbene il Miur abbia cambiato più volte la tempistica, considerati i ritardi di alcuni Uffici periferici. Ma è già polemica:dopo le assunzioni per il mancato aggiornamento e inserimento nelle Gae. Per il personale Ata non viene coperta neanche la metà del turn over, per non parlare dell’organico di fatto.nonostante i ricorsi pendenti da poter sanare. Semaforo rosso per i Dsga con più di 1.700 nuove reggenze.- dichiara stupito-., vuoi perché non viene coperto neanche il turn over come per il personale Ata (assunzioni comunque sbloccate grazie alla class action promossa da Anief al Tar Lazio a cui chiederemo il raddoppio delle nomine) o non viene trasformato tutto l’organico di fatto in diritto (al di là della costituzione di cattedre orarie dagli spezzoni) o ancora perché, laddove le stesse sono esaurite e non consente al personale abilitato di poter essere assunto nei ruoli dello Stato dopo averlo formato a sue spese”.Nel frattempo - conclude Pacifico -, e il contenzioso al tribunale amministrativo continuerà il suo corso.