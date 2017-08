Cina, battuta d'arresto a sorpresa per l'inflazione

(Teleborsa) - Frena l'inflazione in Cina., secondo quanto rilevato dall'istituto di statistica, i prezzi al consumo sono saliti dell'1,4% rispetto al +1,5% del mese precedente e delle stime degli analisti. Su base mensile, il tasso di inflazione è aumentato dello 0,1% contro il -0,2% di giugno.La componente dei prezzi deiha mostrato unarispetto al -1,2% della precedente rilevazione. I prezzi non alimentari sono cresciuti del 2% sull'anno dopo il +2,2% precedente.Quanto aimantengono una crescita del 5,5% come a giugno, in linea con le previsioni di consensus, un segnale positivo per la produzione industriale e gli utili del terzo trimestre. A livello congiunturale, sono saliti dello 0,2%.