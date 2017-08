Francia, auto contro militari: fermato un uomo

(Teleborsa) -dove un gruppo di militari dell'operazione antiterrorismo Sentinelle è stato investito da un'auto a Levallois-Perret alle porte di Parigi La polizia ha fermato un uomo sull'autostrada. Lo rivela BFMTV sottolineando che l'arresto è stato "movimentato".Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, 37 anni, solo alla guida di un'auto si stava dirigendo verso il nord della Francia e sarebbe rimasto ferito dopo uno scontro a fuoco in cui anche un poliziotto sarebbe rimasto leggermente ferito. Lo rendono noto fonti vicine alla polizia, specificando che l'agente non sarebbe in pericolo di vita.Il bilancio al momento, oltre l'agente di polizia è di sei militari feriti, tre sono in gravi condizioni, ma nessuno è in pericolo di vita. Si tratta di un atto "volontario", come ha dichiarato il sindaco di Levallois-Perret,Questa mattina, a Parigi, era in programma l'ultimo Consiglio dei Ministri con il presidenteprima della pausa estiva