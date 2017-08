Italia, bene la produzione industriale a giugno

(Teleborsa) -, trainata da quasi tutti i comparti. Secondo i dati diffusi dall'l’indice destagionalizzato della produzione industriale registra un, mentreaumenta del(al netto degli effetti di calendario e in presenza dello stesso numero di giorni lavorativi).Nella media delaprile-giugno 2017 e dei primidell’anno la produzione è aumentata rispettivamente dell’1,1%, e del 2,2% in confronto allo stesso periodo dell’anno precedente.L’registra variazioni congiunturali positive neidell’energia (+5,7%), dei beni intermedi e dei beni di consumo (entrambi +1,3%); segna invece una variazione negativa il comparto dei beni strumentali(-0,3%).In terminigli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a giugno 2017 una crescita significativa per l’energia (+9,8%); aumentano in misura rilevante anche i beni di consumo (+5,6%), i beni strumentali (+5,1%) e i beni intermedi (+4,0%).Per quanto riguarda, i migliori in termini di crescita tendenziale sono quelli della produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+18,5%), della fabbricazione di mezzi di trasporto (+13,6%), della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+12,1%) e della fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+10,8%). L’unico settore che registra una diminuzione è quello dell’industria del legno, della carta e stampa (-1,1%).