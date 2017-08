Nova Re, non a conoscenza informazioni rialzi titolo in borsa

Nova Re SIIQ

(Teleborsa) -"non è a conoscenza di nuove informazioni rilevanti" che giustificano i recenti rialzi del titolo, rispetto a quanto già comunicato al mercato in data 12 e 13 luglio 2017.Lo afferma la società in una nota con riferimento all'andamento delle azioni nelle ultime sedute di Borsa.Nova Re, controllata all’85% circa dal Fondo Tintoretto, Comparto Akroterion, gestito da Sorgente Sgr, ricorda che la Consob ha autorizzato la pubblicazione del prospetto informativo sull'ammissione alle negoziazioni delle nuove azioni rinvenienti dall'aumento di capitale in natura, per cassa e a servizio dei warrant.L'efficacia dell'operazione, ricorda ancora Nova Re, è condizionata al raggiungimento entro il 28 agosto di sottoscrizioni necessarie almeno a coprire la parte inscindibile dell'aumento per cassa, pari a 20 milioni di euro.