Fisco, le controversie pendenti potranno essere risolte online

(Teleborsa) -. L'rende noto che sul proprio sito è disponibile l'applicazione "DCT" che consente di compilare e trasmettere online l'istanza di definizione.Ilper l'invio ed il pagamento dell'intero importo agevolato (o la prima rata in caso di somme superiori ai duemila euro) è fissato al. Se non ci sono somme da pagare, la definizione si perfeziona semplicemente con la spedizione della domanda.Il provvedimento coinvolgein cui è parte l'Agenzia, nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 aprile, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.e quelle senza importi da versare (ad esempio relative al rifiuto alla restituzione di tributi). Si dovrà presentare telematicamentetributaria autonoma.