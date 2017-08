La Corea minaccia gli USA e manda in orbita beni rifugio e volatilità

(Teleborsa) - E' un tipicoquello che si scorge in questi giorni guardando i mercati mondiali, peraltro acuito dallee da una, motivata dai nuovi record toccati da Wall Street Sta di fatto che, superato la soglia critica del 30%, ed i, soprattutto lo yen e l'oro.Tutto è stato motivato dalle, che ha dato un ultimatum agli Stati Uniti per, quandoNonostante il, abbia tentato ripetutamente di abbassare i toni, cercando una, Pyongyang non sembra raccogliere l'invito al colloquio e torna ad attaccare Washington. L'agenzia media ufficiale nordcoreana Kcna ha affermato che il regime"cancellerà dalla faccia della terra senza alcuna pietà i provocatori" e che "glie un destino tragico e definitivo se persisteranno nelle loro avventure militari, sanzioni e pressioni".Insomma, i toni sono tutt'altro che ammorbiditi e questo sta prontamente condizionando i mercati azionari globali, che si sono fatti trovare pronti ad una correzione per effetto dei nuovi record raggiunti di recente. Un termometro è rappresentato dalla: l'indicedella "paura", elaborato giornalmente dal Chicago Board Options Exchange sulla base delle oscillazioni del mercato obbligazionario USA, è salito del 39% a quota 15,49 punti.come l', che oggi avanza dello 0,13% a 1.287,8 dollari l'oncia, ben lontano dai minimi toccati a luglio dopo la riunione della Fed. Sul mercato del Forex, due tipici "porti sicuri" in fasi di grande incertezza.