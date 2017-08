Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,93% sul, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sullo, che chiude la giornata a 2.438,21 punti. Sale il(+0,75%); in discesa lo(-1,39%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,75%) e(+0,52%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,69%),(-0,64%) e(-0,53%).Tra i(+1,53%),(+1,52%),(+1,39%) e(+0,88%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,13%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,94%.Piccola perdita per, che chiude con un -0,8%.Tentenna, che cede lo 0,79%.Tra i(+3,53%),(+3,23%),(+3,23%) e(+3,19%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,33%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,37%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,30%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,28%.