P&G invita azionisti a votare la sua lista di dirigenti per rinnovo Board

Procter & Gamble

(Teleborsa) -, gigante dei beni di consumo, ha invitato gli azionisti a votare per la sua lista di dirigenti alla sua prossima assemblea annuale che si terrà il prossimo 10 ottobre.In una lettera ai soci, il gruppo scrive: "caro azionista ti viene chiesto di scegliere tra un Consiglio di Amministrazione e un team di gestione che stia eseguendo con successo un piano collaudato per costruire una società migliore e più preziosa". La lettera evidenzia come l'azionista attivistastia cercando un posto nel Board per far avanzare la propria agenda non facendo l'interesse dell'azienda.Il gruppo ha dichiarato che la "sua attuale strategia sta lavorando allo scopo d fornire crescita e valore per gli azionisti. "La cosa migliore per P&G in questo momento è l'equilibrio e la messa a fuoco, con un Consiglio che continui ad impegnarsi costantemente verso il Piano a cui sta lavorando."