Wall Street parte poco mossa mentre proseguono toniche le altre borse

(Teleborsa) -, mentre le borse europee proseguono le contrattazioni più toniche, con guadagni superiori al mezzo punto percentuale, grazie al progressivoA New York, l'indicesi attesta a 22.018 punti con una variazione di +0,11%; sulla stessa linea lo, che si posiziona a 2.467,71 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,07%), come l'S&P 100 (0,2%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,71%) e(-0,44%).Al top tra i(+1,30%),(+0,86%),(+0,64%) e(+0,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che apre la seduta con -1,64%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,16%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,94%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,69%.