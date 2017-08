In calo la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Information Technology

Finanziario

Industriale

Cisco Systems

Apple

Goldman Sachs

Nike

Tractor Supply

Jd.Com

Automatic Data Processing

American Airlines

Cisco Systems

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè in calo (-1,24%) e si attesta su 21.750,73 punti in chiusura, troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per lo, che si ferma a 2.430,01 punti, ritracciando dell'1,54%. Senza direzione il(+0,16%); depresso lo(-1,51%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,98%),(-1,74%) e(-1,71%).Tutte le Blue Chip del Dow Jones. Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,02%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,92%.Piccola perdita per, che chiude con un -0,75%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,79%., con un aumento del 2,73% Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,53%.Tentenna, che cede lo 0,43%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,92%.Sensibili perdite per, in calo del 4,02%.