UBI Banca investe nella sostenibilità energetica delle sue filiali

UBI Banca

(Teleborsa) -. Lo ha annunciato l'Istituto di credito, annunciando la creazione di "un solo cervello elettronico in grado di controllare il consumo energetico di tutte le filiali, ridurre le emissioni e i costi aumentando allo stesso tempo gli standard di sicurezza sul lavoro".Affidandosi a questaUBI Banca rivoluziona tutte le filiali sparse sul territorio nazionale nell’ottica di aumentare l’efficienza energetica edi ogni agenzia.È la prima banca in Italia che predispone un intervento di questo genere, raccogliendo così la sfida lanciata a tutto il settore bancario da "ABI lab", il Centro di Ricerca e Innovazione per la Banca, che nel 2014 ha suggerito agli istituti di credito di monitorare l’impatto energetico degli immobili e valutare un, collegate a un impianto fra i più grandi mai realizzati in ‘cloud’, ovvero con la possibilità del controllo in remoto.Secondo i calcoli effettuati in seguito all'intervento su filiali già operative,. Grazie al monitoraggio effettuato finora sulle agenzie "domotizzate" si è riscontrato un risparmio energetico del 15%.