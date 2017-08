Tokyo con il segno meno. Depressa anche il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Seduta difficile per le borse asiatiche che risentono degli attacchi dell'ISIS in Spagna Tokyo chiude la giornata in netto calo con l’indiceche ha perso l'1,18% finendo a 19.470,41 punti. Il più ampio panierescivola dell'1,08% a 1.229,45 punti.Tra le borse cinesi rimane sulla parità,(+0,08%). Lieve calo per(+0,31%).Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute,rimane sulla parità,perde lo 0,46%. Segno meno anche per Singapore (-0,17%). Sulla stessa lineache perde lo 0,18% e+0,14%.