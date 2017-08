USA, Warren Buffett scavalcato nell'acquisizione di Oncor

Sempra Energy

(Teleborsa) -con l'inserimento a sorpresa dinell'affareSecondo indiscrezioni la, che controlla la società di distribuzione di elettricità USA, ha stralciato l' accordo precedentemente firmato con ladi proprietà di, accettando invece l'offerta da parte diper 9,45 miliardi di dollari in contanti, superiore a quella da 9 miliardi fatta dalla compagnia del finanziere americano.Nel dettaglio, la holding di Dallas (finita in bancarotta) sarà acquisita al 60% dalla compagnia di San Diego, che si assumerà i suoiper un totale di, anch'essi superiori alla proposta di Berkshire., le cui pretese sono state osteggiate dal fondo, il principale creditore della Energy Future.La notizia fa compiereal titolo dell'acquirente Californiano () ad inizio contrattazione di Wall Street. Ledi medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 119,1 dollari USA. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 117. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 115,7 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)