Intesa Sanpaolo mette a disposizione plafond per terremoto Ischia

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Banco di Napoli e il Gruppohanno stanziato unÈ stata stanziata unaper i finanziamenti finalizzati al(abitazioni, strutture alberghiere, negozi, laboratori artigianali, aziende) e al sostegno dell’economia locale.La Banca si è resa disponibile per avviare tutte le misure necessarie per venire incontro all’esigenza di, in accordo con le misure governative che saranno eventualmente attuate al riguardo."Con questo intervento il Gruppo Intesa Sanpaolo, di cui il Banco di Napoli è parte integrante - dice Francesco Guido, direttore generale del Banco di Napoli - intende dare un forte sostegno a tutta la popolazione colpita dal sisma e in particolare alle imprese e alle strutture che operano nel turismo, settore che rappresenta la maggiore risorsa economica dell’isola e che garantisce occupazione a centinaia di famiglie".