Borsa, settore automotive ancora in fermento con Fiat in pole

(Teleborsa) -, che si conferma fra i migliori a piazza Affari, grazie al ritorno dellaFiat conferma in chiusura un rialzo del 5,67%, dopo che si è fatta avanti anche l'ipotesi di spin off dei brand di lusso come Alfa e Maserati Tonica anche la controllante, cassaforte della famiglia Agnelli, che guadagna l'1,62%, mentre resta in disparte il settore delle macchine industriali ed agricole conche cede lo 0,94%.Fa bene ancheche avanza dell'1,33%, mentre resta in sordina, che viaggia sulla parità. Anchenon decolla con una limatura dello 0,1%.