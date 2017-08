Euro Zona, manifattura oltre le attese ad agosto

(Teleborsa) -, confermandosi in espansione a fronte di un rallentamento dei servizi.Nel mese in esame, segnalanella stima flash, ilè migliorato arispetto ai 56,6 di luglio, battendo le stime degli analisti che avevano prospettato un dato a 56,3 punti.In calo invece il settore, con il relativo PMI delle attività terziarie a. Il dato delude le attese, che erano per un mantenimento del livello di luglio (55,4 punti).Come conseguenza, ilsi porta a 55,8 punti rispetto ai 55,7 di luglio. Anche in questo caso il valore sorprende le stime, che si erano espresse per un rallentamento (55,5 punti).Risultati per la manifattura che vengono definiti da, Associate Director presso IHS Markit, come "formidabili". Secondo l'economista infatti, "il settore è stato capace di segnare il più rapido incremento di ordini destinati all’estero in sei anni e mezzo".