Fiat Chrysler promossa dai broker, titolo positivo

Lingotto

Fiat Chrysler

(Teleborsa) - Scambia di poco sopra la parità il, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,44%.Il titolo resta sotto i riflettori del mercato alla luce dell' interesse confermato dai cinesi di Great Wall, per Jeep , anche se non ci sono stati ancora contatti ufficiali.Oggi gli analisti di Jefferies hanno confermato il giudizio sul titolo a "buy" alzando il target price a 16 euro. Per gli esperti di Morgan Stanley la raccomandazione è "overweight" e il prezzo obiettivo è stato portato a 15 euro.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 11,64 Euro e primo supporto individuato a 11,37. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 11,91.

