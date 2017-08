Fincantieri, cerimonia per la messa in acqua della nuova nave MSC Seaview

Fincantieri

(Teleborsa) -e l'impresa di cantieristica navalehanno celebrato oggi il. La cerimonia si è tenuta nel cantiere di Monfalcone, dove la nave è in costruzione.MSC Seaview è la seconda nave di generazione Seaside, basata su un propotipo caratterizzato da un design fortemente innovativo e progettato per portare i viaggiatori ancora più vicini al mare, generando un’esperienza di crociera indimenticabile incentrata sempre più sugli elementi del sole e del mare.La nave, quindi dopo solo sei mesi rispetto alla gemella MSC Seaside che entrerà in servizio a dicembre 2017 con un Grand Voyage da Trieste fino a Miami.