OPA Caltagirone, adesioni del 23 agosto 2017

Caltagirone

(Teleborsa) - Nell'ambito dell OPA) lanciata da Chiara Finanziaria su azionirisulta che oggi 23 agosto sono state presentate adesioni per 600 azioni.Complessivamente dall'inizio dell'offerta sono state presentate 51.789 adesioni, pari allo 0,153% circa dei titoli oggetto di offerta. L'operazione è partita il 24 luglio e terminerà il prossimo 8 settembre 2017.ha ricordato che le azioni ordinarie Caltagirone acquistate sul mercato nei giorni 7 e 8 settembre 2017 non potranno essere portate in adesione all'offerta.