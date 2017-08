Telecom Italia in rosso dopo affermazioni Calenda su controllo

(Teleborsa) -

Giornata negativa per Telecom Italia, che conferma una flessione dell'1,45%. Il titolo sta performando oggi peggio del settore tlc europeo (Stoxx Telecom -0,45%) a causa dell'incertezza circa il futuro controllo.



Il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, in occasione della partecipazione al Meeting di Rimini, ha detto che il lavoro del comitato di Palazzo Chigi, per verificare se sia applicabile la normativa del "Golden Power", procede secondo i tempi previsti.



In ogni caso, l'esponente del governo si è espresso favorevolmente sulla necessità di Vivendi di notificare il controllo del gruppo. "Noi vogliamo solamente che siano rispettate le regole", ha detto. Dal canto loro i francesi hanno ripetutamente smentito l'esercizio di un controllo di fatto sul gruppo telefonico.

Tornando alla performance di Borsa, lo scenario di Telecom evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,8087 Euro. Prima resistenza a 0,8247. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,8028.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)