Whole Foods, azionisti dicono sì alle nozze con Amazon

Whole Foods

Amazon

(Teleborsa) -. Il deal del valore di 13,7 miliardi di dollari era stato annunciato a metà giugno, contrassegnando unanel commercio fisico ed alimentare. Una mossa che ha spinto ora anche la concorrente Google a siglare un deal con Wal-Mart . C'è da dire che il mercato dei beni alimentari al dettaglio in USA vale ben 700 miliardi di dollari.L'OK dei soci della catena di supermercati texana è, ora manca il via libera delle autorità regolamentari, compreso l'antitrust. L'operaizone è la più grande nel settore retail del 2017 e si classifica come la terza più grande dal 1995.