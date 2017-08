Estorsione, boom di denunce: + 64% negli ultimi 5 anni

(Teleborsa) -prendendo in esame il quinquennio 2010-2015,: lo dicono i dati resi noti dell’Ufficio studi della CGIA. In valori assoluti sono passate daGli incrementi percentuali più importanti hanno interessato in particolar modo le: nel(in valore assoluti +94), in(+ 501 in termini assoluti) e in(+79 denunce). L’ultima regione del Nordest, il- La regione con il più alto numero di denunce segnalate all’Autorità giudiziaria è la Lombardia che nel 2015 ne ha registrate 1.336. Al secondo posto troviamo la Campania con 1.277 e al terzo il Lazio con 916.-"Il fenomeno estorsivo – dichiara il coordinatore dell’Ufficio studi della CGIA Paolo Zabeo - è un tipico reato praticato dalle organizzazioni criminali di stampo mafioso ai danni degli imprenditori. Oltre ad acquisire illecitamente del denaro con la violenza e le minacce, l’obbiettivo principale è quello di controllare il territorio. Il fatto che nelle regioni del Nord siano in forte aumento le denunce per estorsione, segnala ancora una volta che questi gruppi criminali organizzati si sono diffusi in modo capillare in tutto il Paese e in particolare nelle regioni più ricche".