Scuola, oltre metà delle assunzioni non si faranno. Mancano 1.900 presidi

(Teleborsa) -. Quindi,I conti sono presto fatti, spiega il: oltre a qualche decina di aspiranti presidi, risultati idonei al termine dell’ultima selezione del 2015 ancora non assunti,della sessione concorsuale precedente: si arriverà a coprire non oltre 120 posti destinati alle immissioni in ruolo."Mentre il Miur continua a tenere fuori docenti aspiranti presidi, seppure con i requisiti adatti,afferma. I vicari operano senza esoneri, se non attraverso il potenziamento che però non offre alcuna garanzia di continuità e si seguita a ignorare i presidi incaricati da anni. Come se non bastasse - aggiunge il sindacalista - gli ultimi concorsi rimangono sotto la lente della Consulta per sanatorie parziali che non hanno chiuso il contenzioso". Non si comprende per quale ragione Miur e sindacati rappresentativi "non abbiano permesso la partecipazione dei precari con cinque anni di servizio.proprio per favorire la loro presenza all'ormai imminente concorso a preside".