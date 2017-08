Wall Street in stand-by

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 21.783,4 punti, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso lo, che ha perso lo 0,21%, chiudendo a 2.438,97 punti. In frazionale calo il(-0,3%), come l'S&P 100 (-0,2%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Il settore, con il suo -1,34%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+1,03%),(+0,85%),(+0,82%) e(+0,60%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,11%.Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,50%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,23%.Piccola perdita per, che chiude con un -0,58%.Tra i(+5,62%),(+2,65%),(+2,63%) e(+1,87%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,04%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,83%.Sensibili perdite per, in calo del 2,39%.In apnea, che arretra del 2,30%.