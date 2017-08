Qantas, calo degli utili nell'anno fiscale

(Teleborsa) -chiude l'esercizio fiscale 2017 cona 852 milioni di dollari australiani (circa 673 milioni di dollari USA) rispetto allo scorso anno. Isono stati leggermente più alti (1,4 miliardi) ma sono apparsi comunque in perdita.sono diminuiti dell'1% a 16 miliardi di dollari australiani, mentre ilè rimasto fermo a 7 cent per azione, come nel periodo precedente. Quest'anno la compagnia aerea ha formato un assieme alle principali compagnie di Australia e Nuova Zelanda per combattere il caro tariffe nel continente australe.