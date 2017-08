Walt Disney ingaggia nel Board la super CEO Mary Barra

Walt Disney

General Motors

Nike

Twitter

(Teleborsa) -, la CEO di, che entrerà nel Board del colosso dell'intrattenimentoMary Barra è la numero uno del colosso dell'auto di Detroit dal 2014 e, fra contestazioni e successi, ha attraversato un momento difficilissimo per la big dell'auto americana e sta sfruttando ora l'ondata di ripresa del settore.La manager in Disney, nel quale figurano altri manager blasonati, fra cui i numero uno di"Mary è riconosciuta come un agente del cambiamento con un impegno costante su qualità, sicurezza e, soprattutto, consumatori", ha detto l'attuale CEO Robert Iger, nell'annunciare la sua cooptazione.La nomina della Barra arriva in una fase in cui il colosso dell'intrattenimento sta cercando di individuare un papabile successore di Iger, che ha confermato la presenza fino al 2019.