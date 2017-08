Artigianato, perse oltre 150 mila imprese dal 2009

(Teleborsa) -attive tra botteghe artigiane e piccoli negozi di vicinato. Di queste, oltree poco più di 12 mila nel piccolo commercio.La, confederazione che rappresenta le imprese artigiane e le PMI del Veneto, stima che a seguito di queste chiusure abbiano"La crisi, il, le, la, lae l’impennata del costo deglisono le principali cause che hanno costretto molti piccoli imprenditori ad abbassare definitivamente la saracinesca della propria bottega", denuncia il coordinatore dell’Ufficio studi della CGIA, citando anche l'impatto dellanegli ultimi 15 anni., purtroppo, è continuata: tra il giugno di quest’anno e lo stesso mese del 2016 il numero delle imprese attive nell'artigianato e nel commercio al dettaglio è sceso di, una contrazione che ha interessato tutte le 20 regioni d’Italia.Ilè stata la ripartizione geografica più interessata dalla chiusura delle attività artigianali: la diminuzione media è stata infatti del, con punte in Sardegna (-17,1 per cento), Abruzzo (-14,5 per cento) e Sicilia (-13,5 per cento)., invece, è ilche ha registrato il numero di cessazioni più elevato con Lombardia (-18.652), Emilia Romagna (-16.466) e Piemonte (-15.333).Lepiù colpite sono state quelle degli autotrasportatori (-30 per cento), i falegnami (-27,7 per cento), gli edili (-27,6 per cento) e i produttori di mobili (-23,8 per cento). In, invece, il numero di parrucchieri ed estetisti (+2,4 per cento), gli alimentaristi (+2,8 per cento), i taxisti/autonoleggiatori (+6,6 per cento), le gelaterie/pasticcerie/take away (+16,6 per cento), i designer (+44,8 per cento) e i riparatori/manutentori/ installatori di macchine (+58 per cento).