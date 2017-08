Ki Group in controtendenza sul Listino

(Teleborsa) -

Giornata molto positiva per Ki Group, che tratta in rialzo dell'1,02% in Borsa, muovendosi in controtendenza rispetto all'intonazione del mercato.

La società ha fatto qualche precisazione su notizie di stampa, spiegando che "i dati diffusi relativi al Business Plan diKi Group Spa non sono stati forniti dalla Società".

La situazione di medio periodo di Ki Group resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 2,977 Euro. Supporto visto a quota 2,957. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 2,997.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)