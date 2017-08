Povertà, ok dei ministri al decreto che introduce il reddito di inclusione

(Teleborsa) -(Rei). Una misura che si rivolge a una, pari a circa 1,8 milioni di persone., sostegno all'inclusione attiva.L'importo dell'aiuto che corrisponde al massimo a quello dell', dipenderà dal numero dei componenti della famiglia e dalla situazione familiare e reddituale."Da oggi la lotta alla povertà e il Reddito di inclusione sono legge dello Stato.fondato sul sostegno al reddito e sull'inclusione sociale. Uno strumento che impegna tutte le istituzioni e le comunità locali a stare a fianco dei più deboli" - commenta il. "di rendere operativo l'esercizio della delega prima dei sei mesi previsti - ha spiegato il ministro - percon uno strumento che abbiamo costruito attraverso un rapporto di dialogo e di positiva collaborazione con le associazioni rappresentate dall'Alleanza contro la poverta' ed un confronto fattivo con il Parlamento".Dal 1° gennaio arriverà il reddito d'inclusione (Rei), uno strumento di contrasto alla povertà. La misura, consiste in unin caso di famiglie molto numerose. Il reddito di inclusione, per una, a quei nuclei familiari che rispondano a determinati requisiti relativi alla situazione economica.Il nucleo familiare del richiedente dovrà avere un valore dell', in corso di validità,e un. In prima applicazione, in via prioritaria, avranno accesso al Rei i nuclei con figli minorenni o disabili, donne in stato di gravidanza o disoccupati ultra cinquantacinquenni., attraverso le risorse del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e quelle derivanti dalla razionalizzazione degli strumenti esistenti di contrasto alla povertà,, incluse le risorse per rafforzare i servizi, a cui si aggiungono anche le risorse a carico del Pon Inclusione (complessivamente 1 miliardo fino al 2022) per un totale di oltre 2 miliardi di euro l'anno dal 2019.